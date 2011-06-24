Носачев Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1954
Дата смерти24.06.2011
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1954
Рождение ребёнка
02.10.1976
Дочь: Позднякова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Носачева Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
10.03.1985
Дочь: Носачева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Носачева Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
10.03.1985
Дочь: Копылова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Носачева Татьяна Павловна
Смерть
24.06.2011