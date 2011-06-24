Носачев Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носачев Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1954

Дата смерти

24.06.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1954

Отец: Носачев Владимир Иванович

Мать: Крайсвитная Александра Васильевна

Рождение ребёнка
02.10.1976

Дочь: Позднякова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Носачева Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
10.03.1985

Дочь: Носачева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Носачева Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
10.03.1985

Дочь: Копылова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Носачева Татьяна Павловна

Смерть
24.06.2011
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