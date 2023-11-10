Гридчина (Есипова) Елисавета Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридчина (Есипова) Елисавета Никитина

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Есипов Никита Иванов

Мать: Есипова Евдокия Феодулова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
01.?.1909

Муж: Гридчин Иларион Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.09.1910

Дочь: Анна Иларионова

Отец ребёнка: Гридчин Иларион Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.12.1912

Дочь: Екатерина Иларионова

Отец ребёнка: Гридчин Иларион Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.10.1914

Дочь: Мелихова Александра Иларионова

Отец ребёнка: Гридчин Иларион Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.12.1917

Дочь: Валентина Иларионова

Отец ребёнка: Гридчин Иларион Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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