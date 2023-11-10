Гридчина (Есипова) Елисавета Никитина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: Есипов Никита Иванов
Бракосочетание
01.?.1909
Рождение ребёнка
04.09.1910
Дочь: Анна Иларионова
Отец ребёнка: Гридчин Иларион Иванов
Рождение ребёнка
14.12.1912
Дочь: Екатерина Иларионова
Отец ребёнка: Гридчин Иларион Иванов
Рождение ребёнка
11.10.1914
Дочь: Мелихова Александра Иларионова
Отец ребёнка: Гридчин Иларион Иванов
Рождение ребёнка
20.12.1917
Дочь: Валентина Иларионова
Отец ребёнка: Гридчин Иларион Иванов
Смерть
Неизвестно