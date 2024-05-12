Куткин Леонтий Иванович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Куткин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Куткина (Корнилова) Марфа Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Куткина (--) Прасковья Трофимовна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Куткина Василиса Ларионовна
Мать ребёнка: Куткина (--) Прасковья Трофимовна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Куткина (Корнилова) Марфа Даниловна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Куткина (Корнилова) Марфа Даниловна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Куткина (Корнилова) Марфа Даниловна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Куткин Герасим Леонтьевич
Мать ребёнка: Куткина (Корнилова) Марфа Даниловна
Смерть
Неизвестно