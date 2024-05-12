Куткин Леонтий Иванович 1761 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКуткин Леонтий Иванович

Куткин Леонтий Иванович

Место рождения

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Куткин Иван

Мать: Куткина (Уфимцева) Марфа Ивановна

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куткин Федот Леонтьевич

Мать ребёнка: Куткина (Корнилова) Марфа Даниловна

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куткина (Корнилова) Марфа Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куткина (--) Прасковья Трофимовна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Куткин Ефим Леонтьевич

Мать ребёнка: Куткина (--) Прасковья Трофимовна

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Куткина Василиса Ларионовна

Мать ребёнка: Куткина (--) Прасковья Трофимовна

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Куткин Федот Леонтьевич

Мать ребёнка: Куткина (Корнилова) Марфа Даниловна

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Куткин Елизар Леонтьевич

Мать ребёнка: Куткина (Корнилова) Марфа Даниловна

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Куткин Андрей Леонтьевич

Мать ребёнка: Куткина (Корнилова) Марфа Даниловна

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Куткин Герасим Леонтьевич

Мать ребёнка: Куткина (Корнилова) Марфа Даниловна

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.