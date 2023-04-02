Слепнёв Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Слепнёв Фёдор Петрович
Бракосочетание
30.01.1873 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1876
Сын: Слепнёв Василий Николаевич
Мать ребёнка: Слепнёва Матрёна Андреевна
Рождение ребёнка
21.02.1887 ст.
Дочь: Ульяна Николаевна
Мать ребёнка: Слепнёва Матрёна Андреевна
Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей №-12ж МК 56-13-41 стр.90-91
Смерть
Неизвестно