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Слепнёв Николай Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слепнёв Фёдор Петрович

Мать: Слепнёва Мария Кузьминична

Бракосочетание
30.01.1873 ст.

Жена: Слепнёва Матрёна Андреевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Слепнёв Василий Николаевич

Мать ребёнка: Слепнёва Матрёна Андреевна

Рождение ребёнка
21.02.1887 ст.

Дочь: Ульяна Николаевна

Мать ребёнка: Слепнёва Матрёна Андреевна

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей №-12ж МК 56-13-41 стр.90-91
Смерть
Неизвестно
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