Черненко Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Черненко Степан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1819 и 1826

Сын: Черненко Гавриил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Черненко Михайло Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черненко Пелагея Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1839
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