Черненко Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти1839
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1826
Сын: Черненко Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Черненко Михайло Иванович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Марина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1839