Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Васильевич

Иван Васильевич

Место рождения

Старое Муллино, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Муллино, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1789

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Настасья Алексеевна

Старое Муллино, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1796

Сын: Николай Иванович

Мать ребёнка: Настасья Алексеевна

Старое Муллино, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Настасья Алексеевна

Старое Муллино, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close