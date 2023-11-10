Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Настасья Алексеевна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Николай Иванович
Мать ребёнка: Настасья Алексеевна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Настасья Алексеевна
Смерть
Неизвестно