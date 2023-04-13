Пирожкова Анна Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирожкова Анна Ермолаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

22.07.1833

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Пирожков Алексей Савельевич

Отец ребёнка: Пирожков Савелий Ильич

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Белоусова Мария Савельевна

Отец ребёнка: Пирожков Савелий Ильич

Рождение ребёнка
06.02.1829

Сын: Пирожков Лукьян Павлович

Отец ребёнка: Пирожков Савелий Ильич

Рождение ребёнка
20.07.1830

Дочь: Марфа Савельевна

Отец ребёнка: Пирожков Савелий Ильич

Рождение ребёнка
До 1830

Сын: Пирожков Василий Савельевич

Отец ребёнка: Пирожков Савелий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирожков Савелий Ильич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.07.1833
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