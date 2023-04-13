Пирожкова Анна Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти22.07.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Пирожков Алексей Савельевич
Отец ребёнка: Пирожков Савелий Ильич
Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Белоусова Мария Савельевна
Отец ребёнка: Пирожков Савелий Ильич
Рождение ребёнка
06.02.1829
Отец ребёнка: Пирожков Савелий Ильич
Рождение ребёнка
20.07.1830
Дочь: Марфа Савельевна
Отец ребёнка: Пирожков Савелий Ильич
Рождение ребёнка
До 1830
Сын: Пирожков Василий Савельевич
Отец ребёнка: Пирожков Савелий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.07.1833