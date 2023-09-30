Мария Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

1809 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Фёдор Иванов

Мать: Агриппина Яковлева

Смерть
До 1850
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