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Мария Фёдорова
Мария Фёдорова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1839
Дата смерти
До 1850
Пол
Женский
Отец
Фёдор Иванов
1809 г.р.
Мать
Агриппина Яковлева
1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец:
Фёдор Иванов
Мать:
Агриппина Яковлева
Смерть
До 1850
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