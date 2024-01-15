Вершинина Федосья Платонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Федосья Платонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Пётр Ионов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Вершинин Василий Петрович

Отец ребёнка: Вершинин Пётр Ионов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Вершинин Андрей Петров

Отец ребёнка: Вершинин Пётр Ионов

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Вершинина) Марья Петрова

Отец ребёнка: Вершинин Пётр Ионов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Вершинина) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Вершинин Пётр Ионов

Смерть
Неизвестно

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