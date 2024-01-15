Вершинина Федосья Платонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вершинин Пётр Ионов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Вершинин Василий Петрович
Отец ребёнка: Вершинин Пётр Ионов
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Вершинин Пётр Ионов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Вершинина) Марья Петрова
Отец ребёнка: Вершинин Пётр Ионов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Вершинина) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Вершинин Пётр Ионов
Смерть
Неизвестно