Емельянова (Калинова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Калинова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1888

Сын: Емельянов Леонтий Васильевич

Отец ребёнка: Емельянов Василий Лукьянович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
26 июня 1888 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
06.08.1889

Сын: Емельянов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Емельянов Василий Лукьянович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
18 августа 1889 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
21.09.1890

Дочь: Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Емельянов Василий Лукьянович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
3 октября 1890 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Емельянов Василий Лукьянович

Рождение ребёнка
19.05.1895

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Емельянов Василий Лукьянович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
31 мая 1895 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
05.01.1897

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Емельянов Василий Лукьянович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
17 января 1897 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Василий Лукьянович

Смерть
Неизвестно
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