Емельянова (Калинова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1888
Сын: Емельянов Леонтий Васильевич
Отец ребёнка: Емельянов Василий Лукьянович
26 июня 1888 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
06.08.1889
Сын: Емельянов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Емельянов Василий Лукьянович
18 августа 1889 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
21.09.1890
Дочь: Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Емельянов Василий Лукьянович
3 октября 1890 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Емельянов Василий Лукьянович
Рождение ребёнка
19.05.1895
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Емельянов Василий Лукьянович
31 мая 1895 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
05.01.1897
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Емельянов Василий Лукьянович
17 января 1897 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно