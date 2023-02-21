Гафифа Абдрахимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1857
Сын: Миннигамил Ибрагимов
Отец ребёнка: Ибрагим Исмагилов
Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ибрагим Исмагилов
Смерть
Неизвестно