Гафифа Абдрахимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафифа Абдрахимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1857

Сын: Миннигамил Ибрагимов

Отец ребёнка: Ибрагим Исмагилов

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибрагим Исмагилов

Смерть
Неизвестно
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