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Мамруков Виктор Осипович
Мамруков Виктор Осипович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Мамрукова Клавдия Васильевна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Мамрукова Клавдия Васильевна
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