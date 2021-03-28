Плакидкин Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1955
Дата смерти28.03.2021
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1955
Отец: Плакидкин Виктор Петрович
Мать: Плакидкина Федора
Рождение ребёнка
29.08.1978
Дочь: Барышева Ольга Александровна
Мать ребёнка: Плакидкина Светлана Михайловна
Рождение ребёнка
28.09.1983
Сын: Плакидкин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Плакидкина Светлана Михайловна
Смерть
28.03.2021