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Плакидкин Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1955

Дата смерти

28.03.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1955

Отец: Плакидкин Виктор Петрович

Мать: Плакидкина Федора

Рождение ребёнка
29.08.1978

Дочь: Барышева Ольга Александровна

Мать ребёнка: Плакидкина Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
28.09.1983

Сын: Плакидкин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Плакидкина Светлана Михайловна

Смерть
28.03.2021
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