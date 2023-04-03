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Баторшин Руслан Борисович
Баторшин Руслан Борисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1980
Пол
Мужской
Отец
Баторшин Борис
1957 г.р.
Мать
Баторшин (Шаплова) Татьяна Анатольевна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1980
Отец:
Баторшин Борис
Мать:
Баторшин Татьяна Анатольевна
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