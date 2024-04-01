Русаков Семен Отст. Д. Кривооозерной Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Сорокина Параскева Семенова
Мать ребёнка: Русакова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
03.02.1766
Дочь: Анна Семенова
Мать ребёнка: Русакова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Дарья Семенова
Мать ребёнка: Русакова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Русаков Иван Малол. Д.Кривоозерной Семенов
Мать ребёнка: Русакова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Около 21.12.1772
Дочь: Ульяна Семенова
Мать ребёнка: Русакова Дарья Иванова
Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.07.1775
Дочь: Марфа Семенова
Мать ребёнка: Русакова Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Русакова Дарья Иванова
Смерть
После 1795