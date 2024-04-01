Русаков Семен Отст. Д. Кривооозерной Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русаков Семен Отст. Д. Кривооозерной Савельев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Сорокина Параскева Семенова

Мать ребёнка: Русакова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
03.02.1766

Дочь: Анна Семенова

Мать ребёнка: Русакова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Дарья Семенова

Мать ребёнка: Русакова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Русаков Иван Малол. Д.Кривоозерной Семенов

Мать ребёнка: Русакова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
Около 21.12.1772

Дочь: Ульяна Семенова

Мать ребёнка: Русакова Дарья Иванова

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.07.1775

Дочь: Марфа Семенова

Мать ребёнка: Русакова Дарья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русакова Дарья Иванова

Смерть
После 1795
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