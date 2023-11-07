Зайцева (Московских) Любовь Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Московских Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайцев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Зайцев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Марина Викторовна
Отец ребёнка: Зайцев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Виктор