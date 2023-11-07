Зайцева (Московских) Любовь Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Московских) Любовь Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Московских Яков

Мать: Баранникова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Вадим Викторович

Отец ребёнка: Зайцев Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Зайцев Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Марина Викторовна

Отец ребёнка: Зайцев Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Виктор

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