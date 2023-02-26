Мельникова Васса (Ивлева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти23.06.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Масекаева Агрипина Терентиева
Отец ребёнка: Мельников Терентий Севастьянов
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иван Терентьев
Отец ребёнка: Мельников Терентий Севастьянов
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1825
Отец ребёнка: Мельников Терентий Севастьянов
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1826
Сын: Тимофей Терентьев
Отец ребёнка: Мельников Терентий Севастьянов
Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1828
Сын: Евдоким Терентьев
Отец ребёнка: Мельников Терентий Севастьянов
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иван мл.
Отец ребёнка: Мельников Терентий Севастьянов
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1839
Дочь: Авдотья Терентиева
Отец ребёнка: Мельников Терентий Севастьянов
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
23.06.1848
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: эпидемия
Рождение ребёнка
До 1848
Дочь: Лобина Акилина Терентьева
Отец ребёнка: Мельников Терентий Севастьянов