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Мельникова Васса (Ивлева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

23.06.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Масекаева Агрипина Терентиева

Отец ребёнка: Мельников Терентий Севастьянов

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1824

Сын: Иван Терентьев

Отец ребёнка: Мельников Терентий Севастьянов

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1825

Сын: Чекмарёв Павел Терентиев

Отец ребёнка: Мельников Терентий Севастьянов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1826

Сын: Тимофей Терентьев

Отец ребёнка: Мельников Терентий Севастьянов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Евдоким Терентьев

Отец ребёнка: Мельников Терентий Севастьянов

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1834

Сын: Иван мл.

Отец ребёнка: Мельников Терентий Севастьянов

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1839

Дочь: Авдотья Терентиева

Отец ребёнка: Мельников Терентий Севастьянов

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
23.06.1848
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: эпидемия
Рождение ребёнка
До 1848

Дочь: Лобина Акилина Терентьева

Отец ребёнка: Мельников Терентий Севастьянов

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