Коцур Мельниченко Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1892
Дата смерти11.01.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1912
Сын: Коцур Владимир Степанович
Отец ребёнка: Коцур Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коцур Владимир Степанович
Отец ребёнка: Коцур Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.1965