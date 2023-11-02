Коцур Мельниченко Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коцур Мельниченко Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1892

Дата смерти

11.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1912

Сын: Коцур Владимир Степанович

Отец ребёнка: Коцур Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коцур Владимир Степанович

Отец ребёнка: Коцур Степан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коцур Степан Васильевич

Смерть
11.01.1965
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