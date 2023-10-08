Бережных (Кожарина) Тамара Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бережных (Кожарина) Тамара Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.947

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.947

Отец: Кожарин Тимофей Григорьевич

Мать: Кожарина Анастасия Петровна

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