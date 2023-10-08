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Бережных (Кожарина) Тамара Тимофеевна
Бережных (Кожарина) Тамара Тимофеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.03.947
Пол
Женский
Отец
Кожарин Тимофей Григорьевич
1912 г.р.
Мать
Кожарина (Черкасова) Анастасия Петровна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.947
Отец:
Кожарин Тимофей Григорьевич
Мать:
Кожарина Анастасия Петровна
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