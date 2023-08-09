Лежев Егор Данилович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Лежев Данила Федорович
Мать: Лежева Анна Никикфоровна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Лежев Ипат Егорович
Мать ребёнка: Лежева Марья А.
Рождение ребёнка
1847
Сын: Лежев Федор Егорович
Мать ребёнка: Лежева Марья А.
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лежева Мавра Егоровна
Мать ребёнка: Лежева Марья А.
Рождение ребёнка
1849
Сын: Лежев Иван Егорович
Мать ребёнка: Лежева Марья А.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лежева Марья А.
Смерть
Неизвестно