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Лежев Егор Данилович

Место рождения

Каменное Озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Лежев Данила Федорович

Мать: Лежева Анна Никикфоровна

Каменное Озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Лежев Ипат Егорович

Мать ребёнка: Лежева Марья А.

Каменное Озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Лежев Федор Егорович

Мать ребёнка: Лежева Марья А.

Каменное Озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лежева Мавра Егоровна

Мать ребёнка: Лежева Марья А.

Каменное Озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Лежев Иван Егорович

Мать ребёнка: Лежева Марья А.

Каменное Озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лежева Марья А.

Смерть
Неизвестно