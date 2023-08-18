Покрышкин Родион Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПокрышкин Родион Никифоров

Покрышкин Родион Никифоров

Место рождения

с. Гороховское, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Покрышкин Никифор Давыдов

Мать: Покрышкина Агриппина Васильева

с. Гороховское, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Покрышкин Иван Родионов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Гущина Соломония Родионова

Мать ребёнка: не указана

с. Верховское, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
дьячек
Место жительства
Неизвестно
с. Верховское, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782