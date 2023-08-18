Покрышкин Родион Никифоров
Место рожденияс. Гороховское, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
с. Гороховское, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1746
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Гущина Соломония Родионова
Мать ребёнка: не указана
с. Верховское, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
дьячек
Место жительства
Неизвестно
с. Верховское, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782