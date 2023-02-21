Кириллов Терентий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллов Терентий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кириллов Георгий Минаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1915 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириллова Евфимия Леонтиевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Евфимия Леонтиевна

Смерть
Неизвестно
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