Кириллов Терентий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кириллов Георгий Минаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1915 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кириллова Евфимия Леонтиевна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно