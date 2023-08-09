Микульшин Матвей Федорович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти17.09.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Бракосочетание
02.02.1830
свидетели : Максим Микульшин, Однодворец 1781- , Петр Епихин, Однодворец 1779-
Поручитель
1834
Свидетель в браке Антон Микульшин, Однодворец 1815-1841 и Агафья Неретина, Однодворка 1816-
Поручитель
1834
Свидетель в браке Архип Неретин, Однодворец 1814-1841 и Федосья Микульшина, Однодворка 1816-
Поручитель
1837
Свидетель в браке Даниил Микульшин, Однодворец 1790-1842 и Анна (Девичья фамилия неизвестна), Однодворка 1812-
Поручитель
1839
Свидетель в браке Прокофий Кутуков, Однодворец 1814-1855 и Анна (Девичья фамилия неизвестна), Однодворка 1819-
Смерть
17.09.1885
Смерть, похороны: запись о смерти №67, метрическая книга за 1885 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
19.09.1885
кладбище Никольской церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния