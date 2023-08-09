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Микульшин Матвей Федорович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1810

Дата смерти

17.09.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Микульшин Федор Михайлович

Мать: Микульшина Ксения Васильевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
02.02.1830

Жена: Микульшина Екатерина Николаевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Максим Микульшин, Однодворец 1781- , Петр Епихин, Однодворец 1779-
Поручитель
1834
Свидетель в браке Антон Микульшин, Однодворец 1815-1841 и Агафья Неретина, Однодворка 1816-
Поручитель
1834
Свидетель в браке Архип Неретин, Однодворец 1814-1841 и Федосья Микульшина, Однодворка 1816-
Поручитель
1837
Свидетель в браке Даниил Микульшин, Однодворец 1790-1842 и Анна (Девичья фамилия неизвестна), Однодворка 1812-
Поручитель
1839
Свидетель в браке Прокофий Кутуков, Однодворец 1814-1855 и Анна (Девичья фамилия неизвестна), Однодворка 1819-
Смерть
17.09.1885
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть, похороны: запись о смерти №67, метрическая книга за 1885 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
19.09.1885
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
кладбище Никольской церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния