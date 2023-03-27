Карцова (Карцов) Каталина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1835
Отец ребёнка: Карцов Николай Александрович
Смоленская губ., Россия
Министр при последнем царе России. Он был убит во время русской революции
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Карцов Николай Александрович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Карцов Николай Александрович