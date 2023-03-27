Карцова (Карцов) Каталина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карцова (Карцов) Каталина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1835

Сын: Карцов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Карцов Николай Александрович

Смоленская губ., Россия
Министр при последнем царе России. Он был убит во время русской революции
Рождение ребёнка
1839

Сын: Карцов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Карцов Николай Александрович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Карцов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Карцов Николай Александрович

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