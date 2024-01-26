Без Фамилии Марфа Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти05.04.1915 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Белоруссова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Белоруссов Андрей Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
03.12.1891 ст.
Сын: Белоруссов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Белоруссов Андрей Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.
Дочь: Белоруссова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Белоруссов Андрей Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.
Дочь: Белоруссова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Белоруссов Андрей Егорович (Георгиевич)
Смерть
05.04.1915 ст.
65 лет от старости