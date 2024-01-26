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Без Фамилии Марфа Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

05.04.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоруссов Андрей Егорович (Георгиевич)

Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Белоруссова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Белоруссов Андрей Егорович (Георгиевич)

Головино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.12.1891 ст.

Сын: Белоруссов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Белоруссов Андрей Егорович (Георгиевич)

Головино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.

Дочь: Белоруссова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Белоруссов Андрей Егорович (Георгиевич)

Головино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.

Дочь: Белоруссова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Белоруссов Андрей Егорович (Георгиевич)

Головино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
05.04.1915 ст.
Головино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
65 лет от старости

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