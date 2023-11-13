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Хохрина Нина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1949

Отец: Хохрин Фёдор Петрович

Мать: Хохрина Любовь Александровна

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