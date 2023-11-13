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Хохрина Нина Фёдоровна
Хохрина Нина Фёдоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.07.1949
Пол
Женский
Отец
Хохрин Фёдор Петрович
1912 г.р.
Мать
Хохрина (Старостина) Любовь Александровна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1949
Отец:
Хохрин Фёдор Петрович
Мать:
Хохрина Любовь Александровна
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