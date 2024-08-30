Дронов (Абрамов) Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дронов (Абрамов) Егор

Место рождения

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Дронов (Артемов) Тарас Егоров

Мать ребёнка: не указана

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
переведен в 1820 году из Мещеряковки в деревню Натальино
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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