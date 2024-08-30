Дронов (Абрамов) Егор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797 ст.
Сын: Дронов (Артемов) Тарас Егоров
Мать ребёнка: не указана
переведен в 1820 году из Мещеряковки в деревню Натальино
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область