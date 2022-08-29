Кит Даниил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кит Даниил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1995 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.2022

Отец: не указан

Мать: Харченко Анастасия Николаевна

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