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(Миняева) Анна
(Миняева) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1894
Пол
Женский
Отец
Миняев Александр
Мать
(Давыдова) Евдокия (Авдотья) Павловна
1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец:
Миняев Александр
Мать:
Евдокия (Авдотья) Павловна
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