(Миняева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Миняева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Миняев Александр

Мать: Евдокия (Авдотья) Павловна