Масленцева (Стефанова) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1890 ст.
Рождение ребёнка
22.12.1890 ст.
Дочь: Евстафьева-Петрова-Лизунова (Платонова) Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Петров (Евстафьев) Иоанн(Иван) Платонович
Рождение ребёнка
07.06.1894 ст.
Дочь: Евстафьева-Петрова-Лизунова (Платонова) Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Петров (Евстафьев) Иоанн(Иван) Платонович
Смерть
Неизвестно