Масленцева (Стефанова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасленцева (Стефанова) Ирина Ивановна

Масленцева (Стефанова) Ирина Ивановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.01.1890 ст.

Муж: Петров (Евстафьев) Иоанн(Иван) Платонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1890 ст.

Дочь: Евстафьева-Петрова-Лизунова (Платонова) Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Петров (Евстафьев) Иоанн(Иван) Платонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.1894 ст.

Дочь: Евстафьева-Петрова-Лизунова (Платонова) Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Петров (Евстафьев) Иоанн(Иван) Платонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.