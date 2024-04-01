Кубыкина (Доеникина) Маремьяна Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Бракосочетание
11.02.1812
Падчерица Федора Спиглазова м. 21 ж. 18 лет
Рождение ребёнка
05.12.1812
Сын: Кубыкин Николай Уряд. Ст. Полуденной Федорович
Отец ребёнка: Кубыкин Федор Урядник 3 Класса Михайлович
Иван Мухин, девица Александра Федоровна Шестернина
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Сотникова Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Кубыкин Федор Урядник 3 Класса Михайлович
Рождение ребёнка
01.03.1823
Сын: Кубыкин Герасим Федорович
Отец ребёнка: Кубыкин Федор Урядник 3 Класса Михайлович
Рождение ребёнка
28.06.1830
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Кубыкин Федор Урядник 3 Класса Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Кубыкин Федор Урядник 3 Класса Михайлович
Рождение ребёнка
24.01.1835
Сын: Кубыкин Иван Федоров
Отец ребёнка: Кубыкин Федор Урядник 3 Класса Михайлович
Смерть
Неизвестно