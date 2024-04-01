Кубыкина (Доеникина) Маремьяна Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубыкина (Доеникина) Маремьяна Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Дойникин Сидор Герасимов

Мать: Спиглазова 2 Анна Дмитриева

Бракосочетание
11.02.1812

Муж: Кубыкин Федор Урядник 3 Класса Михайлович

Падчерица Федора Спиглазова м. 21 ж. 18 лет
Рождение ребёнка
05.12.1812

Сын: Кубыкин Николай Уряд. Ст. Полуденной Федорович

Отец ребёнка: Кубыкин Федор Урядник 3 Класса Михайлович

Иван Мухин, девица Александра Федоровна Шестернина
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Сотникова Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Кубыкин Федор Урядник 3 Класса Михайлович

Рождение ребёнка
01.03.1823

Сын: Кубыкин Герасим Федорович

Отец ребёнка: Кубыкин Федор Урядник 3 Класса Михайлович

Рождение ребёнка
28.06.1830

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Кубыкин Федор Урядник 3 Класса Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Кубыкин Федор Урядник 3 Класса Михайлович

Рождение ребёнка
24.01.1835

Сын: Кубыкин Иван Федоров

Отец ребёнка: Кубыкин Федор Урядник 3 Класса Михайлович

Смерть
Неизвестно
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