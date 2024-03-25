Басалаева 1Я Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басалаева 1Я Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басалаев Васильевич

Отец ребёнка: Басалаев Василий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Васильевна

Отец ребёнка: Басалаев Василий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басалаев Василий Константинович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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