Тылик Владимир Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тылик Владимир Константинович

Место рождения

горькая балка

Дата рождения

1925

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Тылик Константин Федорович

Мать: Тылик Елизавета Константинова

горькая балка
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тылик Наталья Эдуардовна

Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тылик Наталья Эдуардовна

Черкесск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тылик Наталья Эдуардовна

Смерть
1987
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