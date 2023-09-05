Тылик Владимир Константинович
Место рождениягорькая балка
Дата рождения1925
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
горькая балка
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тылик Наталья Эдуардовна
Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тылик Наталья Эдуардовна
Черкесск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тылик Наталья Эдуардовна
Смерть
1987