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(Ладин) Федосья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1808 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Ладин Макар

Мать: Афимья Степанова

Смерть
Неизвестно
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