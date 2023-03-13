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Сухонина Степанида Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Сухонинъ Антонъ

Отец ребёнка: Сухонинъ Тимофей

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Сухонинъ Моисей

Отец ребёнка: Сухонинъ Тимофей

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Гудкова Василиса

Отец ребёнка: Сухонинъ Тимофей

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Сухонинъ Тимофей

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Сухонинъ Иванъ

Отец ребёнка: Сухонинъ Тимофей

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Сухонинъ Тимофей

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Сухонина Акулина

Отец ребёнка: Сухонинъ Тимофей

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухонинъ Тимофей

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