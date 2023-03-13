Сухонина Степанида Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Сухонинъ Антонъ
Отец ребёнка: Сухонинъ Тимофей
Рождение ребёнка
1773
Сын: Сухонинъ Моисей
Отец ребёнка: Сухонинъ Тимофей
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Гудкова Василиса
Отец ребёнка: Сухонинъ Тимофей
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Сухонинъ Тимофей
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сухонинъ Иванъ
Отец ребёнка: Сухонинъ Тимофей
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Сухонинъ Тимофей
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Сухонина Акулина
Отец ребёнка: Сухонинъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сухонинъ Тимофей