Матвеева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фадеева (Матвеева) Люба
Отец ребёнка: Матвеев Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Матвеева) Зина
Отец ребёнка: Матвеев Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Матвеева) Тоня
Отец ребёнка: Матвеев Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвеев Филипп
Рождение ребёнка
19.03.1936
Сын: Матвеев Александр
Отец ребёнка: Матвеев Филипп
Смерть
Неизвестно