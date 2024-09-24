Матвеева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фадеева (Матвеева) Люба

Отец ребёнка: Матвеев Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Матвеева) Зина

Отец ребёнка: Матвеев Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Матвеева) Тоня

Отец ребёнка: Матвеев Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Филипп

Рождение ребёнка
19.03.1936

Сын: Матвеев Александр

Отец ребёнка: Матвеев Филипп

Смерть
Неизвестно

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