Киняевский Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1908
Дата смерти10.07.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1934
Сын: Киняевский Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Гришина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
06.06.1937
Сын: Киняевский Константин Васильевич
Мать ребёнка: Гришина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киняевская Нина Васильевна
Мать ребёнка: Гришина Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.1968