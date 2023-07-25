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Киняевский Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1908

Дата смерти

10.07.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1934

Сын: Киняевский Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Гришина Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
06.06.1937

Сын: Киняевский Константин Васильевич

Мать ребёнка: Гришина Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киняевская Нина Васильевна

Мать ребёнка: Гришина Евдокия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гришина Евдокия Степановна

Смерть
10.07.1968