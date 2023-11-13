(Кирьянова) Антонина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якушев Валентин Спиридонович
Рождение ребёнка
08.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рюмков Владислав Александрович
Душанбе
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно