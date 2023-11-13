(Кирьянова) Антонина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кирьянова) Антонина Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1902 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Кирьянов Филипп Яковлевич

Мать: Кирьянова (судоргина) Харитина Афанасьевна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якушев Валентин Спиридонович

Рождение ребёнка
08.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рюмков Владислав Александрович

Душанбе
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рюмков Владислав Александрович

Смерть
Неизвестно
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