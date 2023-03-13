Ильчук Анатолий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильчук Анатолий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Ильчук Петр Авксентьевич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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