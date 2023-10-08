Суворов Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1951
Рождение ребёнка
02.01.1974
Дочь: Бурматова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Суворова Маргарита Васильевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.06.1979
Дочь: Корнеева Анна Александровна
Мать ребёнка: Суворова Маргарита Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно