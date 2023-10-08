Суворов Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворов Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1951

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1951

Отец: Суворов Степан Фёдорович

Мать: Суворова Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
02.01.1974

Дочь: Бурматова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Суворова Маргарита Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.06.1979

Дочь: Корнеева Анна Александровна

Мать ребёнка: Суворова Маргарита Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Маргарита Васильевна

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