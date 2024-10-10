Гавриш Петр Моисеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Гавриш Моисей Михайлович
Мать: Гавриш Марфа Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гавриш Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Гавриш Екатерина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1906 ст.
Мать ребёнка: Гавриш Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
20.08.1910 ст.
Дочь: Гавриш Наталия Петровна
Мать ребёнка: Гавриш Матрона Федоровна
Смерть
Неизвестно