Гавриш Петр Моисеевич Около 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гавриш Петр Моисеевич

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Гавриш Моисей Михайлович

Мать: Гавриш Марфа Николаевна

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гавриш Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Гавриш Екатерина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1906 ст.

Сын: Гавриш Василий Петрович

Мать ребёнка: Гавриш Матрона Федоровна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
20.08.1910 ст.

Дочь: Гавриш Наталия Петровна

Мать ребёнка: Гавриш Матрона Федоровна

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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