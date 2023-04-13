Чумаченко Матрона Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1883
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Чумаченко Иван Борисович
Рождение ребёнка
20.11.1886
Сын: Чумаченко Григорий Иванович
Отец ребёнка: Чумаченко Иван Борисович
Рождение ребёнка
22.08.1891
Дочь: Олимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Чумаченко Иван Борисович
Рождение ребёнка
16.03.1895
Сын: Чумаченко Алексей Иванович
Отец ребёнка: Чумаченко Иван Борисович
Рождение ребёнка
13.11.1899
Дочь: Маркова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Чумаченко Иван Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно