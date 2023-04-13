Чумаченко Матрона Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумаченко Матрона Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1883

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Чумаченко Иван Борисович

Рождение ребёнка
20.11.1886

Сын: Чумаченко Григорий Иванович

Отец ребёнка: Чумаченко Иван Борисович

Рождение ребёнка
22.08.1891

Дочь: Олимпиада Ивановна

Отец ребёнка: Чумаченко Иван Борисович

Рождение ребёнка
16.03.1895

Сын: Чумаченко Алексей Иванович

Отец ребёнка: Чумаченко Иван Борисович

Рождение ребёнка
13.11.1899

Дочь: Маркова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Чумаченко Иван Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаченко Иван Борисович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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