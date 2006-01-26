Голицына (Рэмсей) Энн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолицына (Рэмсей) Энн

Голицына (Рэмсей) Энн

Место рождения

Лондон

Дата рождения

21.06.1947

Дата смерти

26.01.2006

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.04.1971

Муж: Голицын Николай Эммануилович

Рождение ребёнка
17.12.1973

Сын: Голицын Александр

Отец ребёнка: Голицын Николай Эммануилович

Рождение ребёнка
02.01.1977

Дочь: Скотт Элизабет Таня

Отец ребёнка: Голицын Николай Эммануилович

Рождение ребёнка
15.06.1980

Сын: Голицын Джеймс Майкл

Отец ребёнка: Голицын Николай Эммануилович

Смерть
26.01.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close