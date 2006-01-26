Голицына (Рэмсей) Энн
Место рождения
Дата рождения21.06.1947
Дата смерти26.01.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.04.1971
Рождение ребёнка
17.12.1973
Сын: Голицын Александр
Отец ребёнка: Голицын Николай Эммануилович
Рождение ребёнка
02.01.1977
Дочь: Скотт Элизабет Таня
Отец ребёнка: Голицын Николай Эммануилович
Рождение ребёнка
15.06.1980
Сын: Голицын Джеймс Майкл
Отец ребёнка: Голицын Николай Эммануилович
Смерть
26.01.2006