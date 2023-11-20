Wolf Johann Franz Friedrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиWolf Johann Franz Friedrich

Wolf Johann Franz Friedrich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Wolf Fred

Мать: Krause Christine

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close