(Сорокина) Акилина Тимофеевна
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Дата рождения06.06.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1865
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово