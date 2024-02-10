Матвеевская Манева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеевская Манева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеевский Семён Иванович

Отец ребёнка: Матвеевский Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Матвеевский Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Кристинья Ивановна

Отец ребёнка: Матвеевский Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривогорница Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Матвеевский Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеевский Иван Федорович

Смерть
Неизвестно

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