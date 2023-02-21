Тимохина (Макарова) Ольга Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимохина (Макарова) Ольга Вадимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.2010

Сын: Тимохин Егор Владимирович

Отец ребёнка: Тимохин Владимир Валентинович

Рождение ребёнка
30.06.?

Дочь: Тимохина Алиса Владимировна

Отец ребёнка: Тимохин Владимир Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимохин Владимир Валентинович

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