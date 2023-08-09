Астрихинская (Конечных) Галина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Конечных Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1975
Отец ребёнка: Астрихинский Виктор Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панькова Юлия
Отец ребёнка: Астрихинский Виктор Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астрихинский Сергей
Отец ребёнка: Астрихинский Виктор Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно