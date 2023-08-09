Астрихинская (Конечных) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астрихинская (Конечных) Галина

Место рождения

Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Конечных Петр

Мать: не указана

Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1975

Сын: Астрихинский Александр

Отец ребёнка: Астрихинский Виктор Ефимович

Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панькова Юлия

Отец ребёнка: Астрихинский Виктор Ефимович

Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астрихинский Сергей

Отец ребёнка: Астрихинский Виктор Ефимович

Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астрихинский Виктор Ефимович