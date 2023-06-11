Наулайнен Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаулайнен Иван Петрович

Наулайнен Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наулайнен Петр Адамич

Мать: Вангонен Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наулайнен Борис Иванович

Мать ребёнка: Скворцова Мария Ивановна

Карстолово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скворцова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно