Наулайнен Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наулайнен Петр Адамич
Мать: Вангонен Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Скворцова Мария Ивановна
Карстолово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скворцова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно