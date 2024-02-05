Колесникова Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.2007
Сын: Гарбузов Артём Владимирович
Отец ребёнка: Гарбузов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
16.07.2018
Сын: Гарбузов Кирилл Владимирович
Отец ребёнка: Гарбузов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гарбузов Владимир Николаевич