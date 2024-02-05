Колесникова Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесникова Наталья Григорьевна

Колесникова Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2007 г.р.
2018 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.2007

Сын: Гарбузов Артём Владимирович

Отец ребёнка: Гарбузов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
16.07.2018

Сын: Гарбузов Кирилл Владимирович

Отец ребёнка: Гарбузов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гарбузов Владимир Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close